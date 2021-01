Desemprego fecha ano a descer para 6,5%

Em dezembro, a população empregada diminuiu 0,2% em relação ao mês anterior e 1,1% relativamente ao período homólogo de 2019, mas aumentou em relação a três meses antes, de acordo com os números do INE publicados esta sexta-feira. Já a população desempregada registou uma diminuição de 10,2% em relação a novembro.

Contas feitas, a taxa de desemprego situou-se em 6,5%, menos 0,6 pontos percentuais (p.p.) que no mês precedente, menos 1,4 p.p. que três meses antes e menos 0,2 p.p. que no mês homólogo de 2019, refere o INE em comunicado.

Destaque também para a taxa de subutilização do trabalho, que no último mês do ano se fixou nos 13,4%, menos 0,6 p.p que em novembro. Esta taxa é um indicador que inclui a população desempregada, o subemprego de trabalhadores involuntariamente a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar e os inativos disponíveis mas que não procuraram emprego.

Refira-se que em dezembro de 2020, a estimativa provisória da população ativa situou-se em 5 124,5 mil pessoas, tendo diminuído 0,9% (48,1 mil) em relação ao mês anterior, 0,6% (31,9 mil) relativamente a três meses antes e 1,3% (69,4 mil) por comparação com um ano antes.

O INE realça, no entanto, que os resultados do inquérito ao emprego agora divulgados refletem o impacto da pandemia da covid-19, na sequência de medidas que têm vindo a ser adotadas, incluindo encerramento temporário de empresas, com pessoas colocadas, nomeadamente em layoff.

Tudo isso teve "impacto na classificação das pessoas segundo a Condição Perante o Trabalho no Inquérito ao Emprego", na medida em que "pessoas anteriormente classificadas como desempregadas e pessoas que efetivamente perderam o seu emprego foram (...) classificadas como inativas caso não tenham feito uma procura ativa de emprego", refere o INE.

Ora, como as pessoas desempregadas são classificadas como ativas, as que aparecem como estando inativas, acabam por não contribuir para os números do desemprego. E podem estar inativas devido a uma série de possibilidades, como seja, devido a restrições à mobilidade, dificuldades na obtenção de informação sobre oferta de trabalho ou em consequência do encerramento parcial ou total de empresas. "Também a não disponibilidade para começar a trabalhar na semana de referência ou nos 15 dias seguintes, caso tivessem encontrado um emprego, levou à inclusão na população inativa", explica ainda o INE

Por outro lado, pessoas abrangidas por medidas como o layoff foram classificadas como empregadas por continuarem a auferir um salário superior a 50% do habitual.