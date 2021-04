Dez anos depois, o país regressa à casa de partida

E passados dez anos desde o pedido de ajuda internacional, parece que o país voltou à casa de partida. É verdade que não está cá a troika e que nem as empresas nem as famílias são bombardeadas com o discurso de que viveram “acima das possibilidades”. Mas Portugal volta a depender de políticas externas para se financiar, precisa de dinheiro europeu para impulsionar a saída da crise e volta a ter de lidar com o risco

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...