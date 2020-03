Na nota, o SEV informa ainda que está desde o início a colaborar com as autoridades envolvidas na investigação e "tomou de imediato as medidas previstas em sede disciplinar", acrescentando que tanto o diretor como o subdiretor da Direção de Fronteiras de Lisboa cessaram funções com efeitos a partir de hoje.De acordo com a Polícia Judiciária, os três homens "serão os presumíveis responsáveis da morte de um homem de nacionalidade ucraniana, de 40 anos, que tentara entrar, ilegalmente, por via aérea, em território nacional", no passado dia 10 de março.O alegado crime terá sido cometido nas instalações do Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, no passado dia 12, após a vítima ter supostamente provocado alguns distúrbios no local, acrescenta.Os detidos - de 42, 43 e 47 anos -, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para lhes serem decretadas as medidas de coação processual adequadas.O caso foi revelado no domingo pela TVI, segundo a qual o cidadão ucraniano desembarcou na Portela no dia 11, proveniente da Turquia e queria entrar em Lisboa, mas foi barrado na alfândega do aeroporto pelo SEF, que o impediu de entrar enquanto turista.O SEF, segundo a TVI, decidiu que o imigrante embarcaria no voo seguinte de regresso à Turquia, mas entretanto o homem terá reagido mal ao impedimento de entrar em Portugal. Foi levado para uma sala de assistência médica, no Centro de Instalação Temporária do aeroporto, onde acabou por ser torturado e morto à pancada.