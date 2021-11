Dissolução do Parlamento deixa nova lei das Ordens em banho-maria

A proposta apresentada pelo PS e já aprovada na generalidade está em consulta pública até 24 de novembro e vai caducar com a dissolução do Parlamento. Em causa está uma das reformas a que Portugal se comprometeu no âmbito do PRR e que tem de estar concluída até ao fim do próximo ano.

