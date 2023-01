Dívida pública diminui para 273,3 mil milhões de euros em novembro

Leia Também Dívida pública encolhe para 126,7% do PIB no segundo trimestre do ano

A dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), diminuiu para 273,3 mil milhões de euros em novembro, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Para o recuo de 500l milhões face ao mês anterior, terão contribuído as amortizações de ativos e a redução de depósitos."Esta diminuição refletiu as amortizações líquidas de títulos de dívida (-1,3 mil milhões de euros), dos empréstimos (-0,4 mil milhões de euros), de amortizações de certificados do Tesouro (-0,3 mil milhões de euros) e reduções de outros depósitos junto das administrações públicas", indica o banco central liderado por Mário Centeno.Em sentido contrário, o BdP nota que, em novembro, verificaram-se emissões de certificados de aforro, no valor de 1,7 mil milhões de euros, que contribuíram para que a redução da dívida do Estado não fosse maior.No que diz respeito aos depósitos das administrações públicas, registou-se uma redução de 0,6 mil milhões de euros em novembro. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 0,2 mil milhões de euros, para 254,3 mil milhões de euros", indica.

O Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, conta que a dívida pública caia para 115% do PIB este ano. A concretizar-se esse objetivo, Portugal terá "a terceira maior redução da dívida" em toda a União Europeia, passando de uma dívida de 125,5% do PIB em 2021 para 115,0% do PIB em 2022.



Em 2023, o Governo conta que a dívida continue a cair, atingindo um rácio de 110,8% do PIB. O governador do BdP, Mário Centeno, tem alertado, no entanto, que "a trajetória de redução de endividamento público pode ser desafiada pelo aumento das despesas com juros e pelo abrandamento real e nominal da economia".





(notícia atualizada às 11:25)