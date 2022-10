Governo quer baixar dívida pública para 110,8% no próximo ano

indicado que esperava, para este ano, um valor inferior ao inscrito no OE 2022. "Toda a informação nos indica que vamos cumprir esse objetivo [dívida de 120,7%], até ligeiramente melhor do que era estimado, com uma dívida pública que se deverá situar abaixo dos 120% do produto" (PIB), indicou Fernando Medina em conferência de imprensa, citado no Negócios

O Governo tem como objetivo baixar a dívida pública, no final de 2023, para 110,8% do PIB, no cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para o próximo ano, avança esta sexta-feira, 7 de outubro, o jornal Público que indica que, com este valor, a dívida vai ficar num patamar pré troika. Já para este ano, o montante deverá baixar para 115%.Em setembro, o Ministro das Finanças tinha jáPara além desta meta, o executivo de António Costa prevê que o défice seja de 1,9% este ano e que baixe para 0,9%, no final de 2023. Já a inflação deverá bater os 7,4% no final de 2022, valor que foi fixado como referência, por exemplo, para os aumentos de pensões e salários.Quanto ao PIB, o Governo prevê que o crescimento este ano seja de 6,5%, mas que em 2023 baixe para 1,3%. Por sua vez no desemprego, as previsões apontam para uma estabilização nos 5,6% em 2022 e em 2023.