Dívida pública atinge novo recorde nos 279 mil milhões em abril

ste acréscimo refletiu, essencialmente, emissões líquidas de títulos de dívida no valor de 3,5 mil milhões de euros, sobretudo títulos de dívida de longo prazo (2,3 mil milhões de euros)".



Em sentido contrário, "registou-se uma amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF)", que permitiu "abater" 500 milhões de euros à dívida pública.





A dívida pública, na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), aumentou 3 mil milhões de euros em abril, face ao mês anterior. Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal revelam que, com este aumento, o endividamento das contas públicas atingiu um novo recorde histórico nos 279 mil milhões de euros.A entidade de supervisão bancária liderada por Mário Centeno indica que "eA diminuição da dívida do Estado é uma das prioridades assumidas pelo novo ministro das Finanças, Fernando Medina, que conta atingir este ano um rácio de dívida pública de 120,7% do PIB no final deste ano. No primeiro trimestre deste ano, a dívida pública caiu para 127% , segundo os dados do Banco de Portugal.A "elevada dívida externa, privada e pública num contexto de um crescimento baixo da produtividade" foi um dos desequilíbrios macroeconómicos identificados por Bruxelas nas recomendações de Primavera do Semestre Europeu. Ainda assim, a Comissão considera que, com a retoma económica esperada, Portugal está "de volta a um caminho mais favorável" para reduzir o rácio da dívida pública no PIB.

O Banco de Portugal indica ainda que os depósitos das administrações públicas subiram também para 0,9 mil milhões de euros. "Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 2,1 mil milhões de euros, para 255,9 mil milhões de euros", revela o banco central.