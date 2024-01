Do PRR à geopolítica. O que esperam os decisores do ano novo em 13 gráficos

Depois do máximo de 167 respostas obtidas no ano passado, desta vez foram 173 os responsáveis de empresas e instituições ligadas à economia que no final do ano passado aceitaram participar no inquérito do Negócios sobre as suas expectativas para 2024. Grande parte dos decisores confessa dificuldades devido à crise política e pouca esperança que as eleições legislativas de março tragam uma solução de estabilidade.



Negócios 09:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante | Política, salários, custos e PRR preocupam decisores

Os preços praticados pelas empresas vão aumentar em 2024, assim como os salários que pagam aos trabalhadores. Estas são apenas algumas das principais conclusões do inquérito feito pelo Negócios a decisores sobre as expectativas para 2024. Os resultados revelam també...

Do PRR à geopolítica. O que esperam os decisores do ano novo em 13 gráficos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Do PRR à geopolítica. O que esperam os decisores do ano novo em 13 gráficos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar