Dois mortos em ataque no Centro Ismaelita em Lisboa. PSP atinge agressor a tiro

Duas mulheres, de 20 e 40 anos aproximadamente, foram mortas à facada na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. Um professor do Centro Ismaelita, com ferimentos graves, foi esfaqueado no pescoço e dirigiu-se ao Hospital de Santa Maria por meios próprios.



Fonte da PSP disse ao Correio da Manhã que o agressor foi atingido a tiro nas pernas por disparos feito por agentes da Equipa de Intervenção Rápida da 3.ª Divisão da PSP de Lisboa. O agressor já tinha feito ameaças às pessoas do centro, inclusive as mulheres que morreram esta terça-feira.



O líder da comunidade ismaelita Narzim Ahmad confirmou, em declarações à SIC, que as vítimas mortais são duas mulheres portuguesas.

Segundo comunicado da PSP os polícias encontraram o atacante com uma faca "de grandes dimensões". Após ordem para cessar o ataque, o homem avançou na direção dos agentes com a faca na mão. Perante a ameaça, "os polícias efetuaram recurso efetivo a arma de fogo" para neutralizar o agressor. A PSP avança que o homem está detido e sob custódia policial.



O agressor, de nacionalidade afegã, foi encaminhado para o Hospital de São José e estará estabilizado. A situação não terá derivado de desentendimentos, ou de um assalto. A Polícia Judiciária deverá ser chamada a investigar a natureza da situação.



A PSP criou perímetro de segurança no interior e exterior do Centro Ismaelita. No local estão meios da Unidade Especial da PSP, nomeadamente o Corpo de Intervenção, os bombeiros e o INEM. Uma equipa de psicólogos foi acionada ao local, a pedido da PSP.



Esta ação levou já o Sistema de Segurança Interna, em articulação com o Ministério da Administração Interna e da Justiça a avaliar, neste momento, se se pode classificar o ataque como terrorista. Em análise estarão as motivações do atacante e não está descartada a hipótese de se tratar de alguém com problemas mentais.



Em comunicado, o Centro Ismaelita refere que o ataque se deu por volta das 11h30 quando um homem armado "com objeto cortante" entrou nas instalações do Centro Ismaili de Lisboa "onde decorriam aulas e outras atividades".



"A comunidade muçulmana ismaili, está já a prestar todo o apoio aos familiares das vítimas, a quem apresenta as mais profundas condolências", pode ainda ler-se.



Notícia em atualização