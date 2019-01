Dormidas de estrangeiros voltam a subir em novembro, após sete meses em queda

O número de dormidas de não residentes viu uma subida em Novembro, de 2,2% – a primeira desde Abril, revela o Instituto Nacional de Estatística esta terça-feira, 15 de janeiro.

Apesar de serem os visitantes estrangeiros aqueles que mais contribuem para este mercado, foi entre os turistas de nacionalidade portuguesa que mais cresceu o número de noites em estabelecimentos hoteleiros: houve um salto de 10,9% em novembro, que sucede aos 9,6% em outubro.

A totalidade das dormidas durante o mês de novembro ascendeu a 3,3 milhões, um crescimento de 4,6% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Em outubro, as dormidas tinham-se mantido inalteradas. No entanto, no balanço dos primeiros 11 meses do ano, nota-se um recuo de 0,2% no total de dormidas – com uma quebra de 2,2% no que toca aos estrangeiros e uma subida de 5,3% relativa aos residentes.

A estada média, contudo, decresceu para uma média de cerca de duas noites e meia, uma quebra de 1,6%.

As oscilações nas dormidas resultaram num registo positivo em termos de proveitos: estes aceleraram, subindo 6,3% em termos homólogos em novembro, o que compara com os 2,8% relativos a outubro. Os estabelecimentos arrecadaram 134,3 milhões de euros.

Britânicos reforçam preferência

Os turistas provenientes do Reino Unido constituem a mais larga fatia dos visitantes estrangeiros, mas o número tem vindo a diminuir, desde outubro de 2017. Pela primeira vez desde então, em novembro, os turistas britânicos a alojarem-se em Portugal cresceram 7,6%. Uma subida que não é suficiente para apagar as perdas do ano, que ainda rondam os 8%.

No pódio, seguem-se os alemães, cujas estadas caíram 9,6% em novembro e contam uma tendência negativa para o ano até ao 11.º mês. Só os espanhóis, em terceiro entre os fãs mais fiéis de Portugal como destino turístico, crescem tanto no mês – 20,7% - como nos primeiros onze meses do ano – apenas 2,5%. A ganhar relevância nas dormidas estão dois mercados em grande crescimento: o americano, que ascendeu 20% até novembro e o canadiano, com uma escalada de 16,4% no mesmo período.