Turismo volta a crescer em agosto e passa os 3 milhões de hóspedes

O setor do alojamento turístico registou 3,3 milhões de hóspedes em agosto de 2019, quebrando esta fasquia pela primeira vez no ano. Repete-se assim a tendência do ano anterior, o primeiro em que o patamar dos 3 milhões foi ultrapassado, também no mês de agosto.





Os dados foram divulgados esta segunda-feira, 14 de outubro, no boletim sobre a Atividade Turística publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Este gabinete aponta um aumento homólogo de 6,6% no número de hóspedes alojados em Portugal no mês de agosto, um crescimento acima dos 5,6% verificados em julho.