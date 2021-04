Draghi tem 221 mil milhões de euros para reestruturar economia italiana

Através de um comunicado, o Ministério do Planeamento detalhou que a versão final do documento foi submetido às 06h51 desta manhã de quinta-feira.



Na rede social Twitter, o primeiro-ministro destacou que "Portugal foi o primeiro Estado-membro a apresentar o PRR". António Costa sublinhou que a recuperação do país "assenta no reforço do SNS, na habitação digna e acessível, na promoção das qualificações, na capitalização e inovação empresarial, no desenvolvimento do interior e nas transições climática e digital", dimensões que figuram neste plano apresentado a Bruxelas. A Comissão Europeia já indicou que irá avaliar o documento apresentado por Portugal.

Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, vai revelar na próxima semana um pacote de 221 mil milhões de euros para reestruturar a economia de Itália. A informação é avançada pelo Financial Times , esta quinta-feira, 22 de abril.O plano, que deverá ser aprovado em Conselho de Ministros até ao final desta semana, inclui investimentos em comboios de alta velocidade, energia verde, mas também na melhoria da eficiência energética dos edifícios e digitalização da administração pública.Aos 191,5 mil milhões de euros que o país deverá receber através do Plano de Recuperação e Resiliência, vão somar-se outros 30 mil milhões de euros em recursos orçamentais de Itália.Draghi, o antigo presidente do Banco Central Europeu, irá apresentar os planos ao Parlamento italiano no início da próxima semana. Depois irá submetê-los à Comissão Europeia - será um dos Planos de Recuperação e Resiliência apresentado pelos 27 Estados-membros. Portugal foi o primeiro país a entregar o plano às autoridades europeias.