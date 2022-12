Durão Barroso deixa a presidência da Goldman Sachs

Durão Barroso vai sair da presidência não executiva da Goldman Sachs International (GSI).A notícia é avançada pela Sky News , que acrescenta que o português será substituído como chairman por Bradley Fried, que saiu há seis meses da administração do Banco de Inglaterra.O cargo implica a condução de grande parte das operações do GSI fora dos Estados Unidos.O português, antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, está na presidência da Goldman Sachs International desde 2016 e a partir de agora será presidente dos conselheiros do banco para assuntos estratégicos globais.Há dias o antigo chefe de governo português foi também reconduzido na presidência da Aliança Global para as Vacinas.