Estado da Nação: Economia cresce mais devagar, mas acima de 2%

Taxa de crescimento do PIB Há seis trimestres consecutivos que a economia portuguesa está a crescer com um ritmo acima dos 2%. Olhando para o histórico português, este é um marco assinalável: é preciso recuar à década de 90 e à viragem do milénio para encontrar um período mais longo de crescimentos robustos. Contudo, desde a segunda metade de 2017 que o PIB português tem vindo a perder o gás. Se as previsões da Comissão Europeia se concretizarem, no próximo ano a economia portuguesa já só cresce 2%.



Infografia: Ruben Sarmento

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas