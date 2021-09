Economia da Zona Euro expande 2,2%. Portugal tem segundo maior crescimento

Leia Também Gigantes da Zona Euro beneficiam de crescimento mais forte que o esperado

A economia da Zona Euro cresceu mais que o esperado no segundo trimestre: foi uma expansão de 2,2% no produto interno bruto (PIB) criado pelos países da moeda única, de acordo com os dados finais divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Em comparação com a estimativa rápida, representa uma revisão em alta de 0,2 pontos percentuais."No segundo trimestre de 2021, o PIB ajustado à sazonalidade aumentou 2,2% na Zona Euro e 2,1% na UE [União Europeia] em comparação com o trimestre anterior", aponta o relatório do Eurostat.Entre janeiro e março, o PIB da Zona Euro tinha expandido 0,3% e da UE 0,1%. Já na comparação homóloga, o crescimento acelerou 14,3% na Zona Euro e 13,8% na UE, após tombos de 1,2% em ambos os casos."As despesas com consumo dos agregados familiares tiveram um forte contributo para o crescimento do PIB tanto na Zona Euro como na UE", explica o Eurostat sobre o indicador que aumentou 3,7% nos países da moeda única e em 3,5% entre os Estados-membros, recuperando das taxas negativas registadas no trimestre anterior. Já o consumo público reforçou 1,2% e o investimento subiu 1,1% na primeira e 1% na segunda.No que diz respeito ao contributo da balança externa foi "próximo de nulo" em ambas as regiões: as exportações aumentaram 2,2% na Zona Euro e 1,8% na UE, enquanto as importações aumentaram 2,3% e 2,2%, respetivamente. A contribuição de mudanças nos inventários foi "ligeiramente negativa", acrescenta o Eurostat.Olhando para os vários países, a Irlanda lidera o crescimento com um crescimento de 6,3%, enquanto Portugal ocupa a segunda posição, após ter expandido 4,9%. A Letónia fecha o pódio com uma taxa de 4,4%. Em sentido contrário, Malta (-0,5%) e Croácia (-0,2%) foram os únicos dois países onde o produto regrediu.Também em relação à criação de emprego Portugal está entre as primeiras posições. O país com maior reforço do mercado de trabalho foi a Letónia (com uma taxa de crescimento de 5,7%), seguido da Grécia (+2,8%) e ainda de Portugal e Dinamarca (ambos com 1,9%), quando olhando para a população empregada no fim de junho, em comparação com o fim de março.Por outro lado, a Estónio viu o emprego cair 1,1% e Espanha 0,9%. Na totalidade tanto da Zona Euro como da União Europeia, o crescimento do emprego foi de 0,7% no segundo trimestre do ano, o que revela uma aceleração face aos 0,2% no trimestre anterior.(Notícia atualizada às 10h40)