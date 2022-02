PIB da zona euro cresce 0,3% no último trimestre de 2021

Leia Também Gigantes da Zona Euro beneficiam de crescimento mais forte que o esperado

Leia Também Economia da Zona Euro expande 2,2%. Portugal tem segundo maior crescimento

O produto interno bruto (PIB) da zona euro aumentou 0,3% no último trimestre de 2021, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística europeu. Este valor compara com o trimestre anterior.A subida do PIB da zona euro está em linha com as estimativas dos economistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para um aumento entre 0,3% e 0,4%.Já em termos homólogos, o PIB da zona euro aumentou 4,6%. Olhando para a União Europeia, o PIB avançou 0,4% face ao trimestre anterior e 4,8% em termos homólogos.Segundo esta estimativa do Eurostat para o crescimento anual em 2021, o PIB terá aumentado 5,2% tanto na zona euro como na União Europeia. Olhando especificamente para o crescimento dos PIB dos diversos Estados-membros face ao trimestre anterior, vários países viram o PIB recuar, como é o caso da Áustria (-2,2%), Alemanha (-0,7%), da Letónia (-0,1%) ou da Roménia (-0,5%).Hungria, Espanha e Polónia ou Portugal registam as maiores variações do PIB face ao trimestre anterior, variando entre uma subida de 2,2% no caso da Hungria e de 1,6% no caso de Portugal.Já na comparação homóloga, o PIB cresceu de forma generalizada entre os diversos Estados-membros no último trimestre, com destaque para as subidas acima da média europeia em países como a Polónia (7,7%) ou Itália (6,4%).Estes dados do Eurostat incluem também um olhar ao PIB dos Estados Unidos: no último trimestre do ano, este indicador cresceu 1,7% em solo norte-americano e, na totalidade do ano, 5,5%.(notícia atualizada às 10:22)