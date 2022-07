Economia portuguesa deverá crescer 6,3% em 2022, prevê Allianz Trade

A economia portuguesa deve acelerar 6,3% em 2022 e 1,7% em 2023, estimam os especialistas da Allianz Trade, líder mundial em seguro de créditos. Já no que diz respeito à inflação em Portugal, a acionista da Companhia de Seguro de Créditos (COSEC) prevê que se situe nos 5,6% este ano e nos 3% em 2023, abaixo das estimativas para os países da moeda única.



A empresa reviu as suas estimativas para o crescimento mundial devido à guerra na Ucrânia e aos seus efeitos diretos e indiretos, que estão já a fazer-se sentir nas economias. No estudo "Economic and Market Outlook: Running up the Hill", os economistas da acionista da COSEC apontam para um crescimento de 2,8% do PIB na Zona Euro em 2022 e de 1,5% em 2023.





Leia Também Como entra a economia na segunda metade do ano?

"Não esperamos assistir a uma forte dinâmica de crescimento económico na Zona Euro no próximo ano. Há alguns obstáculos – como os preços altos da energia, uma elevada incerteza e o agravamento das condições de financiamento – que são de natureza estrutural", afirma Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz Trade, numa nota enviada ao Negócios."O desemprego deve cair para um novo mínimo, mas o consumo privado deverá aumentar apenas moderadamente porque os salários não vão subir o suficiente para compensar os efeitos prolongados da inflação", acrescenta.Entre as principais economias da moeda única, a economia alemã é a que menos deverá crescer em 2022. A Alemanha deverá crescer 1,7% em 2022 e 1,4% em 2023, enquanto o PIB da França deverá expandir 2,5% este ano e 1,5% no próximo e Espanha, um dos principais mercados para as exportações portuguesas, avançará 3,9% em 2022 e 1,9% no próximo ano, estima a Allianz Trade.A nível mundial, a empresa reviu o crescimento em baixa, perspetivando que a economia avance 2,9% em 2022 e 2,5% em 2023. A economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, deverá crescer 2% em 2022 e 1% no próximo ano enquanto o PIB da China, a segunda economia mais forte, deverá escalar 4,1% este anos e 5,2% no seguinte.



Inflação acima dos 7%



Os especialistas estimam que a inflação na Zona Euro se situe nos 7,2% em 2022, com o pico a ser alcançado no final do verão. "No próximo ano, a expectativa é que taxa de inflação seja de 3,2%", refere a empresa, apontando que a subida dos preços vai ser acompanhada por um aumento de salários mas em menor escala. "A Allianz Trade prevê que os ordenados nos 19 países do euro avancem 4,1% em 2022 e 4,2% no próximo ano", detalha.



À escala mundial, a empresa prevê que a taxa de inflação chegue aos 8,1% este ano e aos 4,7% em 2023.