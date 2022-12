Eduardo Oliveira e Sousa: “A ministra não tem conhecimento técnico”

A ministra da Agricultura não tem conhecimento técnico sobre o setor, acusa o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. "Quando nós fazemos uma análise sobre um determinado assunto, ela ouve-nos. Mas quando ela responde parece que estamos a sonhar", ironiza Eduardo Oliveira e Sousa em entrevista ao Negócios e Antena 1.Sublinhando que "a senhora ministra é uma simpatia, uma senhora com quem é agradável conversar", o representante dos agricultores na concertação social afirma que a titular da pasta tem "falta de capacitação técnica" e não acolhe sugestões da confederação.O diálogo com o governo, sublinha, já foi melhor: "No governo onde estava o ministro Capoulas Santos, o diálogo era muito mais produtivo do que é agora", afirma.Maria do Céu Antunes, diz o presidente da CAP, tem "uma falta de capacidade técnica para olhar para os problemas, para a decisão política ter um fundamento técnico".