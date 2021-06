Portugal está entre os Estados-membros que acabaram por centrar atenções no desenho do plano de relançamento económico, deixando para segundo plano a definição e preparação do próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27) da União Europeia, mas é hora, alerta Elisa Ferreira, de se olhar para o orçamento comunitário de longo prazo e de garantir a articulação entre este e o Plano de Recuperação e Resiliência.





"Portugal, assim como outros países, concentrou-se no PRR, mas parece-me importante não desvalorizar e articular os dois de tal forma que haja uma coerência em termos da dimensão climática, ambiental, digital, espacial e regional", defendeu a comissária europeia da Coesão e Reformas no programa Conversa Capital, feito em parceria entre o Negócios e a Antena 1.





"O quadro plurianual 2021-27 tem 24 mil milhões [de euros] tem quase o dobro [do PRR], portanto não se pode descurar a discussão, preparação, etc, que é urgente, desse quadro de financiamento, só concentrando as atenções no PRR", insistiu a dirigente comunitária num alerta lançado para que Lisboa inicie o quanto antes a definição do próximo orçamento da UE.





A dirigente europeia reconhece que a eclosão da crise pandémica levou à interrupção das discussões em torno do QFP, não apenas da parte de Portugal, mas também de outros países da União, desde logo porque o sentido de emergência inerente à pandemia obrigou a um centrar de atenções no desenho e aprovação dos diversos planos de recuperação nacionais.





Pandemia parou discussão do orçamento da UE. Agora é altura de retomar preparação, defende Elisa Ferreira A carregar o vídeo ... Entrevista da comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, ao programa Conversa Capital, uma parceria entre o Negócios e a Antena 1.







No entanto, Elisa Ferreira lembra que a dimensão do orçamento comunitário, que para Portugal representa cerca do dobro dos meios disponibilizados pelo PRR, está longe de ser negligenciável, pelo que é urgente retomar a sua discussão e preparação.





"Quanto mais cedo [Portugal] fechar as negociações [do QFP], mais cedo começa a ter o financiamento", sinalizou.





A comissária aproveitou ainda para realçar que alguns países, como é o caso da Grécia, surgem já na linha da frente dos Estados-membros mais adiantados na definição dos investimentos a realizar com o dinheiro do novo QFP.





Elisa Ferreira defendeu também a importância de assegurar que o PRR e o QFP não sejam contraditórios entre si e que garantam sinergias.





"O plano plurianual é claramente virado para uma recuperação e reequilíbrio territorial, reequilibrar o desenvolvimento", precisou a comissária, notando que, por seu turno, o PRR tem uma vertente de reação à crise da covid-19, feita de modo a preparar os Estados-membros para a dupla transição ambiental e digital e a assegurar condições para os países reforçarem a sua resiliência económica.