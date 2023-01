Em cinco anos só foram nomeados cinco mediadores de recuperação

Entre julho de 2018, quando foi criado o estatuto do mediador de recuperação de empresas (MRE) e julho de 2022, foram nomeados cinco mediadores. Um em 2020, mais dois em 2021 e um outro no ano passado. O levantamento foi feito no âmbito do estudo “Recuperação e revitalização empresarial – um balanço dos mecanismos judiciais e extrajudiciais”, do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia.

...