No espaço de oito anos, em que se registou um menor afluxo de imigrantes e um aumento da emigração, o número de concelhos em que mais de 25% dos residentes têm mais de 65 anos aumentou de 107 para 145, uma subida de 38 municípios.

Em contrapartida, no ano passado apenas em 19 concelhos a população idosa representava menos de um sexto do total de habitantes. Oito anos antes eram 52 os municípios nessas condições.



Ainda assim, são agora menos os concelhos onde os residentes séniores representam mais de 40% da população. No ano passado, apenas Alcoutim e Vinhais registavam um peso dos idosos acima daquela fasquia. Já em 2011 eram cinco os municípios acima dos 40%: Alcoutim, Idanha-a-Nova, Pampilhosa da Serra, Penamacor e Vila Velha de Ródão.



Em 2019, Alcoutim, tal como já sucedia oito anos antes, é o concelho com maior peso de idosos na população. O município algarvio contabilizava 999 habitantes acima de 65 anos num total de 2.159 residentes, o que corresponde a 46,27% (em 2011 esse peso era de 44,39%). Já Vinhais, com 3.268 idosos para uma população de 7.746 habitantes, passou de 38,53% em 2011 para 42,19% no ano passado.



Oito concelhos com aumentos de mais de cinco pontos percentuais

No conjunto do país a percentagem de população com mais de 65 anos aumentou 3,11 pontos percentuais nestes oito anos, passando de 19,04% para 22,15%.



Mas em oito concelhos, concentrados no Norte do país, a subida do peso da população idosa superou os cinco pontos percentuais (p.p.). É o caso de Espinho (com um incremento de 6,04 p.p.), Castanheira de Pêra (5,99), Santo Tirso (5,9), Matosinhos (5,22), Coimbra (5,2), Trofa (5,16), Gondomar (5,14) e Manteigas (5). Note-se que cinco destes municípios pertencem à Área Metropolitana do Porto (AMP).



Aliás, a região metropolitana da Invicta regista, no conjunto dos seus 17 concelhos, um incremento de 4,56 pontos percentuais, passando de 16,34% para 20,9% da população com 65 ou mais anos de idade.



E é mesmo no concelho do Porto que há maior percentagem de idosos: 28,49%. Já Paredes é o município da AMP com menor proporção de população acima de 65 anos, com um valor de 15,33%.



Concelhos mais populosos estão mais envelhecidos

Entre os 23 concelhos com mais de 100 mil habitantes o peso dos idosos na população aumentou significativamente (mais de quatro pontos percentuais) em 14 municípios.



Contudo, Lisboa, o concelho mais populoso (507 mil habitantes), registou um incremento de apenas 1,85 pontos percentuais, passando de 26,42% de idosos em 2011 para 28,27% no ano passado.



No lote de municípios acima da centena de milhar de residentes é Braga aquele que apresenta o menor peso de idosos na população, com um valor de 17,09%, tendo, ainda assim, visto esta proporção aumentar 4,12 pontos percentuais face aos 12,97% de 2011.



Peso dos idosos diminui em 36 concelhos

Em 36 dos municípios, o que representa 11,7% dos 308 concelhos do país, registou-se uma redução da proporção de idosos no total da população.



Aqui destaca-se Vila de Rei, que passou de 35,79% de cidadãos séniores em 2011 para 30,63% no ano passado.



Esta redução no peso dos idosos na população regista-se em concelhos com pouca população, sendo Arganil, com 11 mil habitantes, o município mais populoso a apresentar um decréscimo.



E dos 36 concelhos com diminuição na proporção de residentes acima dos 65 anos, 14 situam-se no Alentejo.



Estes concelhos "não são para velhos"

No ano passado existiam apenas 10 municípios com menos de 15% da sua população no escalão etário de 65 ou mais anos. Em 2011 eram 35 os concelhos nessas condições.



O município açoriano de Ribeira Grande mantém o estatuto de concelho com menor percentagem de idosos. Isto apesar de ter visto o peso da população acima dos 65 anos passar de 7,99% em 2011 para 9,03%. Este é, aliás, o único município onde menos de um em cada dez habitantes é sénior.



Da dezena de concelhos abaixo dos 15% de idosos, apenas Paços de Ferreira (14,83%) e Lousada (14,2%) se situam em Portugal Continental. Os restantes municípios dividem-se pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sendo que cinco são nos Açores e três na Madeira.