Emissões de poluentes pela economia da UE atingiram 905 milhões de toneladas no 2.º trimestre

As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) pelo setor da economia da União Europeia (UE) atingiram, no segundo trimestre do ano, 905 milhões de toneladas, mais 3% do que no período homólogo, segundo o Eurostat.De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, entre abril e junho, os setores responsáveis pelas maiores emissões de GEE foram o da produção (23%), eletricidade e fornecimento de gás (19%), agregados familiares (17%), transporte e armazenamento (14%) e agricultura (13%).O Eurostat estima que esta subida se relaciona com o efeito de recuperação económica, extrapolada do crescimento do Produto Interno Bruto, após a forte quebra na atividade causada pela pandemia da covid-19.A covid-19, causada pelo vírus SARS-Cov-2, provocou uma grave crise sanitária e económica e sanitária em todo o mundo, tendo chegado à Europa no início de 2020.