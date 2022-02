Emprego cresceu nos EUA em janeiro, apesar da variante ómicron

Leia Também Setor privado dos EUA perde 301.000 empregos em janeiro

Em janeiro, foram contabilizados mais 467 mil empregos nos Estados Unidos, batendo as estimativas dos analistas, que apontavam para 125 mil postos de trabalho, de acordo com os dados da Bloomberg.Estes 467 mil empregos comparam com a média mensal de 550 mil empregos registada ao longo de 2021. Na comparação com abril de 2020, o arranque da pandemia nos EUA, há mais 19,1 milhões de empregos, mas ainda assim o número está 1,9% abaixo do valor pré-pandemia (cerca de 2,9 milhões de empregos a menos).Os dados da entidade responsável pelas estatísticas do trabalho, o Bureau of Labor Statistics, o emprego cresceu especialmente no setor do lazer e alojamento, na área dos serviços profissionais e corporativos, retalho, transportes e em armazéns.No setor do lazer e alojamento, foram contabilizados mais 151 mil empregos em janeiro, refletindo ganhos na restauração e bares, onde foram contabilizados mais 108 mil empregos e ainda na indústria de alojamento (mais 23 mil empregos). Na comparação com os valores pré-pandemia, o emprego no setor de lazer e alojamento está 10,3% abaixo.Já no que diz respeito à taxa de desemprego, esta fixou-se nos 4%, com "poucas alterações" em janeiro. O número de pessoas desempregadas também ficou praticamente inalterado em janeiro, nos 6,5 milhões de pessoas desempregadas.Em janeiro, o número de pessoas sem emprego há menos de cinco semanas aumentou para 2,4 milhões, representando mais de um terço (37%) do total de desempregados.No início do ano, 1,8 milhões de norte-americanos referiam que estavam impedidos de procurar emprego devido à pandemia, contra os 1,1 milhões do mês anterior.Os dados agora conhecidos contrastam com os dados da criação de emprego no setor privado, revelados na quarta-feira, que perdeu 301 mil empregos em janeiro, muito devido à variante ómicron.