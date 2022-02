Setor privado dos EUA perde 301.000 empregos em janeiro

Depois de terem sido criados 776.000 postos de trabalho em dezembro, a destruição de emprego registada em janeiro ocorre em plena vaga de covid-19 com a variante Ómicron.Os analistas previam um abrandamento na criação de emprego e apontavam para o aparecimento de 220.000 postos de trabalho em janeiro.Os dados relativos a dezembro foram revistos em baixa e passaram dos 807.000 empregos anunciados inicialmente para 776.000."A recuperação do mercado de trabalho parou no início de 2022 devido ao efeito da variante Ómicron e ao seu impacto significativo, que será provavelmente temporário, no crescimento do emprego", declarou Nela Richardson, economista chefe da ADP, uma firma de serviços a empresas.Os dados da ADP são considerados um barómetro para o relatório sobre o emprego que será publicado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.Os analistas esperam que tenham sido criados 180.000 postos de trabalho em conjunto nos setores públicos e privado e que a taxa de desemprego fique inalterada em 3,9%.