Emprego supera pré-pandemia à boleia dos serviços

Subida do número de pessoas empregadas nos serviços mais que compensa as quebras na indústria e agricultura e puxa pela recuperação do emprego. Mas dentro do setor, recuperação é desigual. Falta recuperar 145 mil postos de trabalho no turismo.

Emprego supera pré-pandemia à boleia dos serviços









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.