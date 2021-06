Empresas aproveitaram pandemia para ganhar quota

O ano foi terrível para as empresas, mas houve quem conseguisse limitar as perdas. Os dados do INE indiciam que Portugal ganhou quota de mercado em Espanha e França, os seus dois maiores clientes.

Empresas aproveitaram pandemia para ganhar quota









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.