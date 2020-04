Empresas pedem para adiar pagamento de 445 milhões de euros em impostos e TSU

É, provavelmente, "a mais brusca e violenta contração da história económica da humanidade", considerou o ministro da Economia, Siza Vieira, referindo-se à notícia "absolutamente inédita", de "se pagar a alguém para ficar com o petróleo".



Na sua primeira intervenção na audição da comissão parlamentar da Economia, no Parlamento, o ministro Siza Vieira fez um balanço de algumas das medidas adotadas.





"Neste momento já foi pedido o diferimento de cerca de 445 milhões de euros em pagamentos de impostos ou de contribuições para a Segurança Social", revelou.



Há 85 mil empresas que já pediram lay-off, abrangendo, potencialmente, 1,85 milhões de euros, sobretudo nos setores do alojamento, restauração, comércio e indústria.





O que não impediu que o desemprego disparasse. "São cerca de mais de 58 mil inscritos neste mês ou a a 16 de abril por comparação com o mesmo dia do ano anterior".



Ainda assim, Siza Vieira sustenta que o lay-off tem travado os números e admitiu estendê-lo por mais meses.



Questionado sobre um eventual alargamento dos apoios aos sócios-gerentes, Siza Vieira respondeu que é difícil desenhar estas medidas, tendo em conta que alguns dos sócios-gerentes vivem apenas desses rendimentos e que outros têm património.



Os sócios-gerentes de empresas com poucos empregados, que estão fora do apoio, podem sempre recorrer às medidas relativas aos trabalhadores dependentes, sugeriu.



"Uma empresa que tem trabalhadores e os coloca em lay-off recebe 635 euros [por trabalhador] a fundo perdido", ilustrou, referindo-se à medida que está prevista para quando as empresas saem do lay-off.