Ensino à distância potencia abandono. TdC pede mais controlo

Não é possível conhecer, em Portugal, os reais números do abandono escolar, alerta o Tribunal de Contas. Num contexto de pandemia, em que é expectável que mais jovens saiam do sistema antes do tempo, é preciso mais monitorização e direcionar de forma adequada os financiamentos.

