Entrega do ficheiro SAF-T foi adiada para 2025

O envio obrigatório do ficheiro com informação fiscal e contabilística das empresas para o Fisco vai ser adiado por mais um ano. Para a entrega dos inventários há mais um adiamento: não será ainda em 2023 que terão de seguir valorizados. Novo secretário de Estado do Fisco anunciou um conjunto de simplificações fiscais.



Quando começar a receber automaticamente o SAF-T, o Fisco passará a ter toda a informação sobre a vida das empresas. Miguel Baltazar Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 14 de Dezembro de 2022 às 23:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Ainda não é desta que as empresas têm de começar a preparar a sua contabilidade por forma a, terminado o ano, poderem remeter para o Fisco o chamado ficheiro SAF-T da contabilidade, no qual consta praticamente toda a informação da vida da empresa. Esta obrigatoriedade estava prevista para 2024 – o que significa que a partir de janeiro teriam de ter já os seus sistemas informáticos a postos para o novo regime –, mas a medida foi ... ... Saber mais SAF-T Nuno Santos Félix Fisco OCC SEAF IDEFF AT

Entrega do ficheiro SAF-T foi adiada para 2025









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Entrega do ficheiro SAF-T foi adiada para 2025 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar