Escolas, transportes, zonas de diversão e restaurantes. Lisboa reforça testagem para controlar a pandemia

A região de Lisboa e Vale do Tejo vai ver reforçada a testagem à covid-19. Esta é uma das medidas do plano anunciado esta terça-feira, que tem como objetivo conter a disseminação da pandemia na região.



Segundo o presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, o reforço da testagem acontece quando há um "desvio do que era suposto ser a normalidade", como acontece neste momento em Lisboa. a testagem é "proativa e não reativa", realçou, para "detetar o mais rapidamente possível os casos positivos".





Assim, a partir do dia 27 de maio, começará o programa de testagem aos alunos, docente e não docentes do ensino secundário. Já os docentes e não docentes do pré-escolar, primeiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário começarão a ser testados entre 31 de maio e 1 de junho. O segundo e terceiro ciclo do ensino básico ocorre entre 14 e 18 de junho.No ensino superior, o programa de testagem também será antecipado em 23 instituições. Em algumas, o programa recomeça amanhã. Noutras, o programa já estava a decorrer e será reforçado.Fernando Almeida revelou preocupação com as residências universitárias, e anunciou que a partir desta quarta-feira terão início ações "muito fortes" de testagem. As residências privadas serão sensibilizadas a aderir ao projeto.O programa de testagem também será reforçado entre as "populações vulneráveis", nomeadamente entre os migrantes e requerentes de asilo, que começarão a ser testados a partir de 27 de maio, com apoio do INEM.O programa será ainda alargado aos "prestadores de serviços de entregas, serviços de táxi e TVDE". Para estes será criado um programa de sensibilização e responsabilidade social. "Vamos testar em proximidade nos locais onde estes profissionais exercem a sua profissão", com o apoio da Câmara de Lisboa, a partir de 28 de maio.Outro alvo dos testes em massa serão as "zonas de concentração de convívio", como a Avenida 24 de Julho, Cais do Sodré ou Bairro Alto. Aqui, estarão presentes unidades móveis que irão testar e sensibilizar a população.Também os interfaces de transportes e zonas de grande circulação, nomeadamente a Gare do Oriente, terão pontos de testagem. A adesão dos passageiros será voluntária.Por fim, a 31 de maio, terá início um programa de testagem, através de unidades móveis, "em regiões onde existe um grande aglomerado de restaurantes".O secretário de estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, revelou ainda que a DGS está a concluir um conjunto de orientações que vai incluir a obrigação de testagem em casamentos, batizados e eventos. "Testem-se e deixem-se testar", apelou o responsável.