Testagem gratuita em Lisboa passa a ser aberta a outros moradores e sem limite de testes

quipas dos serviços de proteção civil municipal de Lisboa vão dar início a uma campanha de sensibilização à testagem junto do comércio local, porta a porta, e nas principais artérias comerciais da cidade. A ideia é reforçar a importância da testagem dos funcionários numa altura em que a cidade apresenta o pior quadro epidemiológico do país.









número de testes efetuados, nas farmácias e postos móveis organizados pela CML e Cruz Vermelha, mais do que duplicou na última semana, passando de uma média diária de 1.000 testes para mais de 3.500 testes por dia, nos dias 17 e 18 de junho".

mais de 60 mil testes gratuitos a moradores de Lisboa", segundo o comunicado.

O plano municipal de testagem à covid-19 em Lisboa deixa, a partir de hoje, de estar limitado a 2 testes mensais e aos moradores do município, informou esta manhã de segunda-feira a Câmara Municipal de Lisboa.Assim, o concelho vai disponibilizar gratuitamente testes ilimitados a quem os solicite junto de uma das 110 farmácias aderentes, sejam moradores do município ou não.Com o alargamento dos critérios e do próprio público, o município vai ainda reforçar a rede de postos móveis com a introdução de novas unidades, que passam a ser 17, e de uma permanência mais regular nos pontos de maior procura.Para além disso, eNo último mês foram apenas realizados 31 testes ao abrigo do programa gratuito disponibilizado aos trabalhadores do comércio e restauração, segundo a câmara de Lisboa.Segundo informa ainda o órgão municipal, "oCom as novas meddias, é de esperar que continuem a aumentar o número de testes realizados na cidade.Desde que a autarquia deu início ao programa de testagem gratuita, a 30 de março, já foram realizados nas farmácias "