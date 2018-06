Espanha é cada vez mais o principal cliente de Portugal

Em 2017, havia 6.770 empresas portuguesas a exportar para Espanha, um aumento de 20% relativamente ao ano anterior.

No ano passado, as exportações para Espanha subiram 7,3% para 13,886 mil milhões de euros, e as importações de bens de Madrid avançaram 8,5% para 22,091 mil milhões de euros, o que correspondeu a um saldo da balança comercial para Portugal negativo em mais de oito mil milhões de euros.

Espanha tem desde 7 de Junho um novo Governo, liderado Pedro Sánchez (PSOE), na sequência da aprovação da moção de censura contra o Executivo de Mariano Rajoy (PP), colocando o país sob a atenção da restante Europa, uma vez que o novo primeiro-ministro tem o desafio de governar com a escassa minoria que tem no parlamento.

Madrid é o principal cliente e fornecedor de Lisboa, enquanto Portugal é o quarto cliente de Espanha e o seu oitavo fornecedor, segundo dados de 2017 do INE - Instituto Nacional de Estatística e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Já no primeiro trimestre deste ano, as exportações de bens portugueses para Espanha subiram 0,5% no primeiro trimestre deste ano, para 3,609 mil milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 7,9% para 5,668 mil milhões de euros, segundo dados do INE.

Nos primeiros três meses do ano, o saldo da balança comercial era negativo para Lisboa em 2,059 mil milhões de euros.

De acordo com dados do INE, os veículos e outro material de transporte, agrícolas, metais comuns, vestuário e plásticos de borracha são os cinco produtos mais exportados para Espanha.

No ano passado, as vendas de veículos e outro material de transporte (com um peso de 11,5% no total das exportações para Espanha) cresceram 11,8%, para 1,596 mil milhões de euros, com as agrícolas (10,9%) a progredirem 15%, para 1,511 mil milhões de euros.

Já as exportações de metais comuns (10,7%) cresceram 22,6% em 2017, face a igual período do ano anterior, para 1,491 mil milhões de euros e as de vestuário (9,7%) diminuíram 0,9%, para 1,350 milhões de euros.

No que respeita às exportações de serviços, no primeiro trimestre subiram 14,1% para 751,1 milhões de euros, e as importações aumentaram 11,8% para 729,6 milhões de euros, o que representa um saldo da balança comercial positivo para Lisboa de 127,6 milhões de euros.