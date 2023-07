Afluência às urnas em Espanha sobe. Votaram mais de 40% dos eleitores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A participação nas eleições gerais espanholas deste domingo está a ser maior do que nas últimas realizadas em 2019, indicam os dados oficiais divulgados ao início da tarde.





Até às 14:00 (hora local, menos uma em Portugal), a afluência às urnas era de 40,48% de acordo com os dados comunicados por cerca de 97% das mesas de voto. Comparando com as últimas eleições realizadas em 2019, registou-se um aumento. Há cinco anos, à mesma hora, tinham votado 37,9% dos eleitores registados. Ou seja, uma diferença de 2,56 pontos percentuais (p.p.).





Este valor não inclui, contudo, os votos por correspondência, que este ano atingiu uma participação recorde com 2,47 milhões de eleitores, o dobro das eleições de 2019 e o mais elevado desde as eleições gerais de 2008.





De acordo com o jornal El País, a taxa de participação subiu em todas as comunidades, à exceção da Catalunha, País Basco, Madrid e a cidade de Melilla. Extremadura, Galiza e Castela La Mancha foram as comunidades em que mais subiu a afluência face às últimas eleições.





A Catalunha foi a região em que se registou a maior queda (-3,8 pontos percentuais), seguida do País Basco (menos 2,98 p.p.). A cidade de Melilla fecha o pódio com uma queda de 1,32 p.p.