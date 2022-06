Estado arrecadou mais de 560 milhões com jogo online

O Estado arrecadou 567 milhões de euros com o jogo online, entre o terceiro trimestre de 2016 e o final de março de 2022, avança esta terça-feira o Jornal de Notícias . Isso significa que, sete anos depois da sua legalização, a receita conseguida com o jogo online já supera a dos casinos, salas de máquinas e de bingo.O JN dá conta de que, entre 2016 e março de 2022, a receita bruta do jogo online atingiu os 1,54 mil milhões de euros, que renderam ao Estado 567,1 milhões (36,7%), de imposto especial sobre o jogo e taxas de licenças e homologação de sistemas.Os melhores anos foram os de 2020 e 2021, marcados pela pandemia da covid-19, que ditaram uma mudança de hábitos dos jogadores, atendendo às restrições impostas à circulação. No primeiro trimestre deste ano, o número de jogadores habituais com prática de jogo chegou aos 759,8 mil.