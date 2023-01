Estado reduz ajustes diretos com novas regras de contratação

Segundo o último relatório da Comissão Independente para o Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, que analisou os procedimentos contratuais do primeiro semestre de 2022, entre janeiro e junho do ano passado foram celebrados 72 contratos de ajuste direto. No segundo semestre de 2021, o número subia para 79 ajustes diretos.

Estado reduz ajustes diretos com novas regras de contratação









