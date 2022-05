Estudo aponta que redução da velocidade em Lisboa vai custar mais de 200 milhões à capital

eliminação do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados.Um estudo da BA&N Research Unit sobre o impacto económico desta medida, revela que a diminuição da velocidade vai custar mais de 200 milhões de euros, principalmente pelo aumento dos tempos de viagem dentro da cidade.

Entre as razões para a subida substancial dos gastos está o aumento do tempo adicional de viagem que terá um custo de 120 milhões, o tempo gasto pelos passageiros estimado em 72 milhões e ainda o consumo adicional de combustível, que se situa nos 21 milhões.A iniciativa da qual resultou esta proposta - "contra a guerra, pelo clima: proposta pela redução da dependência dos combustíveis fósseis na cidade de Lisboa" pode não ser exatamente assim. De acordo com a mesma nota é igualmente esperada a subida do consumo de combustíveis e emissões de CO2. Estima-se que as emissões de dióxido de carbono aumentem em 6,8% e o consumo de combustível 7%, tudo devido à passagem de mais tempo na estrada.Trata-se na totalidade de um incremento em 20% do custo económico, se juntarmos a totalidade do tempo gasto e combustível consumido, resume o estudo.