Estas previsões do instituto Ifo engrandecem, e muito, a deterioração económica antecipada, por exemplo, pelo ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, que quantificava em 5% a estimativa para a recessão neste ano."Os custos deverão exceder qualquer coisa já vista na Alemanha, da crises económicas a desastres naturais nas últimas décadas", afirmou o presidente do Ifo, Clemens Fuest, citado pelo Politico.Será a duração da pandemia a determinar o tamanho do estrago. O Ifo projeta uma recessão de 7,2% num cenário de dois meses de paralisação económica a uma quebra de 20,6% no pior cenário considerado.Se no melhor cenário considerado os economistas do Ifo projetam uma quebra da produtividade de 60%, no pior estimam perdas de 80%. Note-se que algumas das principais empresas da Alemanha anunciaram o encerramento das respetivas unidades de produção, sendo exemplo disso mesmo o setor automóvel (BMW e Volkswagen).Já esta segunda-feira, o governo chefiado pela chanceler Angela Merkel - que está em casa de quarentena -