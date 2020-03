Trata-se de uma espécie de orçamento suplementar que leva Berlim a contrair 156 mil milhões de euros (cerca de 4,5% do produto alemão) de dívida pública para ajudar a financiar o aumento das despesas sociais e a necessidade de garantir apoios diretos às empresas. Além deste valor, fica ainda salvaguardada a possibilidade de serem contraídos mais 200 mil milhões de euros de dívida se se revelar necessário, o que dependerá do número de empresas a solicitar este apoio público.

Além daquele valor, o governo de aliança entre democratas-cristãos (CDU/CSU) e sociais-democratas (SPD) chegou também a acordo para lançar um fundo de resgate de 600 mil milhões de euros para conceder empréstimos e linhas de crédito às empresas mais penalizadas pela crise provocada pelo coronavírus. Este fundo permitirá ainda ao governo germânico assumir posições no capital social das empresas mais atingidas de modo a assegurar a sua viabilidade futura.Aqueles 600 mil milhões subdividem-se em 400 mil milhões de euros para garantias, 100 mil milhões para o resgate de empresas e outros 100 mil milhões para empréstimos com garantias de Estado.No fim de semana, o Financial Times escrevia que o executivo germânico iria aprovar um aumento da capacidade de endividamento público de 356 mil milhões de euros . No sábado, foi também avançado que a Alemanha iria lançar um fundo de 500 mil milhões de euros para apoiar o tecido empresarial Em conferência de imprensa, o ministro alemão da Economia, Peter Altmaier, assegurou que a Alemanha faz bem em "usar a bazuca" e defendeu que nesta altura é fundamental conceder a "liquidez" necessária às empresas. A decisão hoje tomada em reunião de urgência do governo germânico surge numa altura em que a chanceler se encontra de quarentena após ter contactado com um médico com Covid-19.Apesar da estimativa inicial do governo alemão, esta segunda-feira o instituto Ifo, sediado em Munique, apresentou um estudo que projeta que a economia germânica poderá encolher acima de 20% em 2020.Com previsões cada vez mais gravosas para a economia alemã, e europeia, o governo alemão surge cada vez mais aberto à ideia de deixar cair a chamada regras dos orçamentos equilibrados , ou dos défices zeros, prevista na Constituição da Alemanha desde 2011.A par desta disponibilidade da Alemanha para abrir os cordões à bolsa, ao nível da União Europeia foi já dada ordem para o aumento da despesa a fim de conter os efeitos da crise, nomeadamente através do reforço do endividamento. A Comissão Europeia acionou a cláusula de exclusão das regras de disciplina orçamental na Zona Euro , medida que terá ainda de ser aprovada pelo Conselho Europeu.Já a partir desta segunda-feira está no terreno uma outra medida anteriormente aprovada e que passa pelo programa de apoio às empresas no valor de 500 mil milhões de euros mobilizado pelo banco de fomento estatal KfW.(Notícia atualizada)