A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou hoje o aumento dos 'cheques' à população, incluídos no pacote de estímulos económicos decorrente da pandemia, cujo valor unitário sobe de 600 dólares para 2.000 dólares, em consonância com as intenções de Trump.A câmara 'baixa' do Congresso dos Estados Unidos deu 'luz verde' à vontade demonstrada pelo Presidente cessante, o republicano Donald Trump, de aumentar o valor que as famílias vão receber de auxílio económico na sequência da crise provada pela pandemia e que fez o desemprego subir 'em flecha'.O pacote inicial aprovado no Congresso, que visa revitalizar a economia norte-americana, prevê 600 dólares para cada norte-americano com rendimentos até 75.000 euros. O valor poderá agora aumentar para 2.000 dólares se for também aprovado no Senado.O documento foi aprovado pela Câmara dos Representantes com 275 votos favoráveis e 134 contra, com dezenas de republicanos a votarem favoravelmente ao lado dos democratas.Contudo, ao passo que a luz verde já era expectável na Câmara dos Representes, no Senado - cuja maioria é republicana - a aprovação já não é um dado adquirido.Há vários republicanos que se opõem a esta imposição de Trump, ele próprio republicano, razão pela qual a rejeição da proposta também está em cima da mesa."Os republicanos têm duas escolhas: votam a favor desta legislação ou votam para negar ao povo norte-americano" a assistência financeira de que precisam, declarou a líder da maioria na Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.Já o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, recusou comentar a eventual posição do partido em relação a este diploma.Depois da aprovação na câmara 'baixa' do Congresso, os senadores vão tentar levar o documento a apreciação e votação esta terça-feira.O assunto passa agora para 'as mãos' do Senado e enquanto não houver uma decisão, milhões de norte-americanos estão impedidos de receber esta ajuda, numa altura em que o SARS-CoV-2 já infetou mais de 19 milhões de pessoas e matou mais de 333 mil.O diploma, referente a este pacote de estímulos, foi assinado no domingo pelo Presidente e está dividido em duas partes: 900 mil milhões de dólares em auxílio financeiro decorrente da pandemia e 1,4 biliões de dólares para o financiamento do governo federal em 2021.Este pacote deverá providenciar ajuda a várias empresas e famílias e poderá evitar o 'shutdown' do governo federal - que afundaria ainda mais a economoa norte-americana se ocorresse enquanto se vive uma crise de saúde pública no país mais afetado pela covid-19.Além dos 600 dólares que serão diretamente entregues à maioria dos norte-americanos, a 'parte covid-19' deste diploma renova um auxílio extra de 300 dólares semanais a desempregados, assim como o popular Programa de Proteção de Salários que permite a várias empresas manterem os funcionários e os ordenados que pagavam aos trabalhadores. Este programa também estende a proteção às pessoas que arrendaram casa e acrescenta um novo fundo para ajudar ao arrendamento.Trump, apesar de ter assinado o diploma, propôs emendas, nomeadamente o aumento do valor dos 'cheques', para os 2.000 dólares.