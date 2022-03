EUA criam 'task force' para "apreender e congelar" bens de oligarcas russos

Os Estados Unidos criaram uma 'task force' que pretende trabalhar com países aliados para "apreender e congelar" os iates, propriedades ou outros bens das elites da Rússia, em resposta à invasão russa da Ucrânia.O anúncio de duras sanções contra os oligarcas russos foi o primeiro passo em reação à guerra na Ucrânia mas, agora, os Estados Unidos estão a criar equipas para cumprir a promessa de "aprender e congelar" bens das elites russas.A secretária do Tesouro, Janet Yellen, e o procurador-geral, Merrick Garland, convocaram esta quarta-feira, pela primeira vez, uma 'task force' multilateral conhecida como REPO [Russian Elites, Proxies and Oligarchs], sendo um dos mais recentes esforços dedicados à aplicação das sanções anunciadas.Esta 'task force' vai trabalhar com outros países aliados para investigar e processar oligarcas e indivíduos aliados do Presidente russo, Vladimir Putin.Até agora, estão a ser investigados 50 indivíduos, sendo que 28 nomes já foram divulgados.O trabalho desta equipa enfrenta vários desafios, incluindo legislação diferente entre os países, que pode dificultar a aplicação de sanções, ou o risco de penalizar pessoas inocentes cujas propriedades podem estar vinculadas aos ativos apreendidos a um oligarca.O tempo é também outros dos problemas, pois as investigações podem-se arrastar durante meses ou anos.Alemanha, Reino Unido, França, Itália e outros países estão envolvidos na tentativa de recolher e partilhar informações de russos alvo de sanções, destacou a Casa Branca durante o anúncio da 'task force'.Esta equipa vai trabalhar ao lado de outro grupo, o KleptoCapture, liderado pelo Departamento de Justiça, para fazer cumprir as restrições económicas impostas pelos EUA à Rússia e aos seus oligarcas.O FBI, o Tesouro e outras agências federais também farão parte dos esforços.Segundo a administração de Joe Biden, as sanções impostas já tiveram um efeito mordaz na economia russa.A Rússia perdeu acesso a importações vitais para os seus equipamentos militares e mais de 600.000 milhões de dólares em ativos mantidos pelo seu banco central.Moscovo tem enfrentado novas sanções direcionadas contra empresas e elites ligadas a Putin.O mercado de ações russos ainda não reabriu desde o início das sanções, enquanto a agência de notação financeira Fitch realçou que a Rússia pode entrar em incumprimento se usar rublos para pagar dívidas denominadas em dólares com vencimento esta semana.O Instituto de Finanças Internacionais estima que a economia russa encolherá 15% este ano, em vez do crescimento de 3% que era esperado antes da invasão da Ucrânia.Quer o REPO quer a KleptoCapture vão usar análise de dados, rastreamento de criptomoedas, inteligência e dados de reguladores financeiros para rastrear possíveis evasões a sanções, lavagem de dinheiro e outros atos criminosos.Para Dariya Golubkova, advogada de comércio internacional da Holland & Knight, a cooperação entre os países será um benefício para a aplicação das sanções, mas há países que podem estar "a faltar à cooperação internacional".Os países que servem como paraísos para os bens de oligarcas terão que cooperar nos esforços das 'task forces', para as sanções terem o impacto esperado, alertou.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 726 mortos e mais de 1.170 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.