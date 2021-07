EUA: Morreu o antigo secretário da Defesa Donald Rumsfeld

Donald Rumsfeld, que foi secretário norte-americano da Defesa durante a presidência de George W. Bush, morreu hoje aos 88 anos, no Estado do Novo México.Segundo noticia a agência AFP, a família do antigo 'braço-direito' do ex-presidente dos Estados Unidos confirmou a sua morte.

Rumsfeld foi um dos mentores da guerra do Iraque, que os Estados Unidos desencadearam após os atentados do 11 de setembro.