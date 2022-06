Euribor invertem tendência e caem a três, seis e 12 meses, após máximos na sexta-feira

As taxas Euribor a três, seis e 12 meses inverteram esta segunda-feira a tendência ascendente das últimas sessões, depois de terem atingido na sexta-feira máximos desde, respetivamente, maio de 2020, setembro de 2014 e agosto de 2012.A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno positivo em 06 de junho, desceu para 0,273%, menos 0,018 pontos e contra 0,291% na sexta-feira, um máximo desde setembro de 2014.A Euribor a seis meses esteve negativa durante seis anos e sete meses (entre 06 de novembro de 2015 e 03 de junho de 2022).A taxa Euribor a 12 meses também recuou hoje, pela primeira vez desde 27 de maio, ao ser fixada em 1,091%, menos 0,033 pontos e contra 1,124% na sexta-feira, um máximo desde agosto de 2012.Após ter disparado em 12 de abril para 0,005%, pela primeira vez positiva desde 05 de fevereiro de 2016, a Euribor a 12 meses está em terreno positivo desde 21 de abril.No mesmo sentido, no prazo de três meses, a Euribor baixou hoje, ao ser fixada em -0,178%, menos 0,009 pontos do que na sessão anterior e contra -0,169% na sexta-feira, um máximo desde maio de 2020.As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 04 de fevereiro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.A evolução das taxas de juro Euribor está intimamente ligada às subidas ou descidas das taxas de juro diretoras BCE.As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses entraram em terreno negativo em 21 de abril de 2015, 06 de novembro de 2015 e 05 de fevereiro de 2016, respetivamente.As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.MC // CSJLusa/Fim