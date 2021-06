Euro2020: O 'calor' luso que se opõe à rigidez germânica na Allianz Arena

O 'calor' das vozes portuguesas no exterior da Allianz Arena vai contrastando com a austeridade dos alemães, que estarão em maioria no interior do recinto que vai acolher hoje o encontro do Grupo F do Euro2020 de futebol.As muitas camisolas brancas da 'Mannschaft' que circulam ao redor da 'nave espacial' de Munique seguem silenciosas, sem grandes manifestações de euforia, bem ao estilo germânico, imponente e determinado em cada passo dado.Apesar do ambiente pouco festivo, talvez justificado pelo momento castrador que o mundo atravessa e que limita a lotação do estádio a pouco mais de 14.000 adeptos nas bancadas, são várias as bandeiras portuguesas em riste em direção à Allianz Arena, algumas das quais empunhadas... por adeptos alemães.Embora em minoria, os portugueses vão fazendo aquilo que tão bem sabem fazer: festa e barulho no apoio à sua equipa, não faltando o já popular grito protagonizado por Cristiano Ronaldo a cada golo que marca: "Siiiiiiim."As esperanças lusas voltam a estar viradas para o 'capitão' de equipa, autor de dois golos na estreia, com a Hungria (3-0), mas que ainda procura o primeiro tento à Alemanha, algo que não conseguiu alcançar nos quatro jogos em que enfrentou os germânicos, todos eles com desfecho 'amargo' para Portugal.Portugal e Alemanha jogam hoje, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.O selecionador luso, Fernando Santos, decidiu não promover qualquer alteração para o desafio na Allianz Arena, que terá 14.500 espetadores nas bancadas.Assim, a baliza estará entregue a Rui Patrício, que terá à frente o quarteto composto por Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro.No centro do terreno, o selecionador das 'quinas' continua sem abdicar da dupla mais defensiva e voltou a apostar em Danilo Pereira e William Carvalho, para jogar atrás do médio mais ofensivo Bruno Fernandes.O trio de ataque é, sem surpresas, formado por Bernardo Silva, Diogo Jota e o capitão Cristiano Ronaldo.De fora da ficha de jogo vão estar o defesa Nuno Mendes e o avançado João Félix, ambos com problemas musculares, aos quais se junta o médio Sérgio Oliveira, por opção de Fernando Santos.Tal como o campeão europeu, também os germânicos, três vezes campeões europeus e quatro mundiais, não promoveram alterações e vão iniciar a partida com Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Gosens, Havertz, Kross, Gündogan, Gnabry e Müller.Portugal defronta a Alemanha, em Munique, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), num encontro que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor, e qualifica-se já hoje para os oitavos de final em caso de triunfo.Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, contra quatro da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, e hoje empatou surpreendentemente com a Hungria, em Budapeste (1-1).O Euro2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.