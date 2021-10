Exportações aumentaram 12,3% e importações 20% no terceiro trimestre

As exportações e importações portuguesas registaram um crescimento no terceiro trimestre do ano, mantendo a tendência de recuperação registada nos trimestres anteriores, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As exportações cresceram 12,3%, entre julho e o final de setembro, enquanto as importações registaram um aumento de 20%, no mesmo período, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, segundo uma estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo INE.

"Comparando com o terceiro trimestre de 2019, registaram-se acréscimos de 8,9% nas exportações e 5,3% nas importações", realça o INE, na estimativa rápida publicada hoje.



Apesar do aumento registado no último trimestre, o ritmo de crescimento caiu face ao segundo trimestre, período no qual as taxas de variação homóloga se situaram em 48,9% e 49,2%, respetivamente.