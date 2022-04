Exportações e importações aceleram no primeiro trimestre

As importações e as exportações cresceram 18,7% e 36,6% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, acelerando face ao último trimestre do ano passado, divulgou nesta quinta-feira, 28 de abril, o Instituto Nacional de Estatística (INE), na estimativa rápida de comércio internacional.Comparando com o período entre janeiro e março do ano passado, que ficou marcado pelo pior período da pandemia de covid-19 em Portugal, as importações recuperaram 18,7% e as exportações cresceram 36,6%.Já comparando com o primeiro trimestre de 2020 (recorde-se que os primeiros casos de covid-19 em Portugal foram registados em março desse ano), registaram-se acréscimos mais expressivos nas importações (28,8%), mas inferiores nas exportações (26,2%).Por outro lado, comparando com os últimos meses do ano passado, quando as importações avançaram 13,7% e as exportações 29,6%, a venda e compra de bens ao exterior acelerou nos primeiros três meses deste ano, conclui o INE.