Exportações caem pelo quinto mês consecutivo em agosto

As exportações portuguesas voltaram a cair pelo quinto mês consecutivo, tendo registado uma queda homóloga de 7,7%. Também as importações voltaram a descer, tendo caído 16%, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





As quedas das importações de combustíveis e lubrificantes (-47,2%) foram as mais salientes, principalmente de óleos brutos de petróleo (-78,7%), "refletindo sobretudo a descida do preço deste produto no mercado internacional", refere o INE.





Nas exportações, destacam-se as diminuições de fornecimentos industriais (-15,5%) e de combustíveis e lubrificantes (-26,4%). Excluindo Combustíveis e lubrificantes, observaram-se diminuições de 5,3% nas exportações e 6,5% nas importações.









Os preços das exportações diminuiram 6% e as importações ficaram 14,2% mais baratas.





No trimestre terminado em agosto de 2023, as exportações e as importações diminuíram 7% e 10,7%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2022.





O défice da balança comercial encolheu 1.022 milhões de euros face a agosto de 2022, atingindo 2. 400 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice diminuiu 189 milhões, totalizando 1.763 milhões de euros.



(Notícia atualizada às 11:44 horas).