Também as importações voltaram a descer, tendo caído 16%, face ao mesmo período do ano passado. Quanto aos preços, as exportações ficaram 6% mais baratas face a 2022 e o preço das importações caiu 14,2%.

As trocas comerciais de bens recuaram pelo segundo trimestre consecutivo entre julho e setembro. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que, em comparação com o ano passado, as exportações de bens caíram 8,8% e as importações contraíram 12,3%, em termos nominais."O decréscimo nas transações de bens ocorre pelo segundo trimestre consecutivo e acentuou-se face ao trimestre anterior, em que se registaram variações homólogas de -4,7% nas exportações e -6,4% nas importações", indica o INE. O decréscimo no trimestre anterior foi o primeiro em mais de dois anos e meio.Esta nova descida nas exportações e importações de bens é explicada sobretudo pelo efeito-preço. Como as mercadorias estão a ficar mais baratas face ao ano passado, essa tendência está a pressionar o crescimento das trocas comerciais, que são medidas em valores nominais (não descontando o efeito da inflação).À semelhança do que aconteceu no trimestre anterior, as exportações de bens caíram menos do que as importações, o que deverá contribuir para uma melhoria do saldo comercial. Isso deve-se, em grande medida, ao facto de o preço médio de cada bem ter caído mais do lado dos bens importados do que dos bens exportados.Em agosto, as exportações de bens caíram pelo quinto mês consecutivo , ao registarem uma queda homóloga de 7,7%.(Notícia atualizada às 11h33)