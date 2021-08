Exportações da Zona Euro disparam em junho. Portugal entre os que mais crescem

Leia Também Exportações de componentes para automóveis ainda aquém de 2019

As exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo cresceram quase 24% durante o mês de junho de 2021, em relação ao mesmo mês do ano passado. Portugal está entre os países cujas exportações para fora da União Europeia mais aumentaram.Os dados foram publicados esta sexta-feira, 13 de agosto, pelo Eurostat, que dá conta de que o conjunto da Zona Euro exportou um total de 209,9 mil milhões de euros em bens para o resto do mundo em junho, valor que representa um aumento de 23,8% face ao mesmo mês do ano passado. Em junho de 2020, ressalva o Eurostat, o comércio internacional "tinha sido afetado pelas medidas de contenção da Covid-19 introduzidas pelos Estados-membros".A acompanhar o crescimento das exportações, também as importações aumentaram, e de forma ainda mais expressiva. Em junho, as importações feitas pelos países da Zona Euro ao resto do mundo totalizaram 191,8 mil milhões de euros, um aumento de 28,2% face ao ano passado.Assim, a Zona Euro registou um excedente comercial de 18,1 mil milhões de euros em junho, que fica abaixo do excedente de 20 mil milhões de euros que era registado no mesmo mês do ano passado.Feitas as contas, no acumulado de janeiro a junho, as exportações de bens da Zona Euro para o resto do mundo já ultrapassam 1,17 biliões de euros, o que representa uma subida de 15,5% face a igual período do ano passado. Já as importações totalizam 1,07 biliões de euros, um aumento de 15,2% em relação ao período homólogo.Na análise por país, Malta apresenta-se como aquele que registou o maior aumento das exportações para fora da União Europeia, com uma subida superior a 65% em junho. Portugal foi o sétimo país nesta lista, com um aumento de quase 30% das exportações para fora da União Europeia em junho.