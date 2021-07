Exportações de bens no 2.º trimestre superam as de 2019

As exportações de bens de Portugal dispararam 49,1% no segundo trimestre face a igual período do ano passado, marcado pelo impacto da pandemia. Mais significativo é o crescimento de 3% em relação ao segundo trimestre de 2019.Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as importações de bens entre abril e junho deste ano subiram 46,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Já comparando com igual período em 2019 observa-se um decréscimo de 3,2%.Os dados hoje reportados são ainda estimativas rápidas do INE, mas indicam desde já uma melhoria no saldo comercial em termos de bens.