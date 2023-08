Exportações e importações de bens afundam pelo terceiro mês consecutivo em junho

As exportações de bens caíram 3,4% em junho, em termos nominais (que não excluem os efeitos da inflação), segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A par com as exportações, também as importações de bens contraíram 7,6%, sendo este o terceiro mês de quebra nas trocas comerciais.Desde abril que as exportações e importações de bens têm registado variações negativas. Em maio, as exportações tinham já afundado 7,3% face a igual período do ano anterior e as importações caíram 4,2%. As quedas devem-se sobretudo à descida dos preços das mercadorias, o que faz com que as exportações e importações, cujas variações são apresentadas em termos nominais, recuem.Os dados do INE mostram que, em junho, o índice de valor unitário (preços) dos bens exportados caiu 4,8%, o que significa que, em média, os produtos exportados por Portugal estão agora 4,8% mais baratos do que há um ano. Já nas importações, a queda dos preços dos bens importados foi ainda mais significativa: 9,1% em junho.Excluindo os produtos petrolíferos, as exportações registaram ainda uma ligeira subida de preços, de 0,4%, enquanto as importações caíram 2,6%. Há um ano, os preços dos bens exportados estavam a subir 13,7% e os das importações 15,7%.Entre os produtos comercializados, salientam-se decréscimos de 41% nas exportações e de 47,4% nas importações de combustíveis e lubrificantes. O INE diz que essas quedas refletem "descidas nos preços, mas também um efeito base, dado que em junho de 2022 se tinham registado aumentos significativos nas transações destes produtos, antecipando a escassez e subida de preços perspetivadas pelo conflito na Ucrânia".



Sem contar com os combustíveis e lubrificantes, houve um aumento de 1,1% nas exportações e 2,7% nas importações.



Contas feitas, o défice da balança comercial diminuiu 496 milhões de euros face a junho do ano passado, atingindo 2.122 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice aumentou 136 milhões, totalizando 1.522 milhões de euros.



Primeiro trimestre de perdas no comércio internacional

No segundo trimestre deste ano, as exportações diminuíram 4,9%, em termos nominais, e as importações caíram 6,1%, em comparação com igual período do ano anterior. Nos primeiros três meses do ano, as exportações registaram um crescimento homólogo de 3,3% e as importações cresceram 0,8%.



O INE revela ainda que os resultados definitivos de 2022 mostram que as transações de produtos de alta tecnologia representaram 5,2% das exportações totais de bens do ano passado e 10,4% das importações. Em comparação com 2021, as exportações de bens de alta tecnologia aumentaram 0,5 pontos percentuais, enquanto as importações de bens de alta tecnologia caíram 0,2 pontos percentuais.



